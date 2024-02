Diner de la Saint Valentin Restaurant la Garçonnière Châteauneuf-du-Rhône, mercredi 14 février 2024.

Love is in the air à La Garçonnière! Nos chefs proposent un menu spécial Saint Valentin pour tous les amoureux et les grands romantiques!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant la Garçonnière 4312 Route de Saint Paul

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

