Dance N'Speak Easy – Wanted Posse RADIANT- BELLEVUE, 3 mai 2024, CALUIRE ET CUIRE.

THEATRE JEAN-VILAR (PLATESV-D-2020-006361) présente : ce spectacle. DANCE N’SPEAK EASY Wanted Posse Dans ce spectacle, le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur en scène Philippe Lafeuille (metteur en scène du triomphal Tutu accueilli au TJV la saison 21.22 et Cendrillon cette saison), ont imaginéì un cocktail inattendu de danse hip hop, de chant et de burlesque. Dans un speakeasy new-yorkais pour habitués, à l’atmosphère moite et électrique, cinq mafieux alcoolisés se déchirent une pin-up voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown, et du Betty Boop… Plusieurs styles se côtoient, et se déstructurent sur le swing des années 20 et 30. La danse house, légère et aérienne, flirte avec les pas endiablés du charleston. Le breakdance tourbillonne avec le lindy hop et le hip hop freestyle délire avec un jitterbug explosif. Dance N’ Speak Easy revisite ainsi les années troubles de la prohibition aux États-Unis, en jouant sur les références musicales afro-américaines des années 20 à nos jours , en passant par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des années 90. Chorégraphie : Njagui Hagbé Mise en scène : Philippe Lafeuille Interprètes : Jessie Perot, Ibrahim Njoya, Martin Thaï, Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean, Marcel Ndjeng Réservations pour les personnes à Mobilité Réduite : 04. 78. 28. 05. 73. Compagnie Wanted Posse, Philippe Lafeuille, Njagui Hagbé Compagnie Wanted Posse, Philippe Lafeuille, Njagui Hagbé

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

36.5

