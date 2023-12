DANCE N’SPEAK EASY RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 3 mai 2024, Caluire Et Cuire.

DANCE N’SPEAK EASYWANTED POSSE« Dance N’Speak Easy » est la dernière création des Wanted Posse, qui confirme leur savoir-faire virtuose dans une scénographie drôle et léchée. Dans ce spectacle, le chorégraphe Njagui Hagbe´et le metteur en scène Philippe Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu de danse hip-hop, de chant et de burlesque. Dans un speakeasy new-yorkais pour habitués, à l’atmosphère moite et électrique, cinq mafieux alcoolise´s se de´chirent une pin-up voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown, et du Betty Boop… Plusieurs styles se côtoient, et se destructurent sur le swing des anne´es 20 et 30. La danse house, le´ge`re et ae´rienne, flirte avec les pas endiable´s du charleston. Le breakdance tourbillonne avec le lindy hop et le hip-hop freestyle de´lire avec un jitterbug explosif. « Dance N’Speak Easy » revisite ainsi les anne´es troubles de la prohibition aux États-Unis, en jouant sur les re´fe´rences musicales afro-ame´ricaines des anne´es 20 à nos jours. Avec cet univers équivoque et vivifiant, les Wanted Posse proposent une signature artistique originale à tous les degrés du spectacle. Le décor rappelle les gratte-ciels new-yorkais dans le reflet de l’immense lustre fait d’une multitude de bouteilles en verre, symbole des années de la prohibition. C’est une expérience incroyable à laquelle les spectateurs sont conviés.

Tarif : 20.00 – 36.50 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire Rhône