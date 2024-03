Dimanche de Pâques Restaurant l’Olivier Pertuis, dimanche 31 mars 2024.

Dimanche de Pâques Restaurant l’Olivier Pertuis Vaucluse

Dimanche de Pâques au restaurant l’Olivier

Le chef vous propose un menu unique. Après le repas les enfants ont rendez-vous dans le parc pour une grande chasse aux œufs ! Et les adultes un tirage au sort vous attend pour tenter de remporter l’œuf géant !

Dimanche de Pâques au restaurant l’Olivier

Le chef vous propose un menu unique à 86€ par personne hors boissons et 28€ par personne hors boissons pour les enfants

Des surprises pour tout le monde !

Adultes participez au tirage au sort et essayez de gagner l’œuf de Pâques en partenariat avec l’Art Chocolatier de Pertuis

Enfants partez chercher les œufs de Pâques que les cloches ont apportés dans le parc du Sévan !

Réservation au 04.90.79.08.19 ou par mail contact@lolivier84.fr 28 28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 12:15:00

fin : 2024-03-31 15:00:00

Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lolivier84.fr

L’événement Dimanche de Pâques Pertuis a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme de Pertuis