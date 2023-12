Les Floralies de Pertuis Cours de la République Pertuis, 4 mai 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Marché aux fleurs.

Les beaux jours sont de retour et avec eux l’envie de tout jardinier, qui sommeille dans chacun d’entre nous, de refleurir jardins, balcons terrasses…



Que l’on soit plus ou moins jeune, que l’on aime les vivaces, les grimpantes, les cactées, les plantes fleuries… que l’on veuille s’essayer aux plants de fraises, de tomates, que l’on souhaite étoffer sa gamme de plantes aromatiques, vous aurez une palette très large pour votre choix.



Animations et restauration sur place.



Entrée libre et gratuite



Inscriptions pour les exposants avant le 30 avril 2024

Cours de la République

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



