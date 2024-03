Dimanche Brain Gym Apaiser mes peurs Coutances, dimanche 16 juin 2024.

Dimanche Brain Gym Apaiser mes peurs Coutances Manche

Dimanches Brain Gym® Un rendez-vous mensuel en petit groupe pour se mettre en mouvement, dans la bonne humeur et la simplicité.

L’objectif est de vous transmettre des outils simples et efficaces pour vous aider à vous mettre en route, trouver votre rythme et mieux gérer vos émotions.

Vous pourrez continuer l’expérience chez vous, seul.e, en famille, ou en groupe,

Les activités que je vous propose sont simples et accessibles à tou.te.s, elles vous permettent de rééquilibrer le corps, le mental et l’émotionnel pour favoriser l’accès à votre plein potentiel.

Vous pouvez venir ponctuellement, ou chaque mois. Les ateliers sont indépendants les uns des autres. Aucun pré-requis hormis votre enthousiasme et votre curiosité !

Ouvert à tout public à partir de 14 ans.

Plus d’infos par mel : rebecca.zeboulon@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 14:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

62A Rue Gambetta

62A Rue Gambetta

Coutances 50200 Manche Normandie

L’événement Dimanche Brain Gym Apaiser mes peurs Coutances a été mis à jour le 2024-03-02 par Coutances Tourisme