Destock’art Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Destock’art Lanton, 14 mai 2022, Lanton. Destock’art av David de Vignerte Complexe sportif Lanton

2022-05-14 10:30:00 – 2022-05-15 19:00:00 av David de Vignerte Complexe sportif

Lanton Gironde Lanton EUR En quelques années d’existence, Destock’Art s’est forgé une solide réputation sur le Bassin.

Comme son nom l’indique, Destock’Art propose aux artisans d’art de déstocker « leur fond d’atelier ». C’est l’occasion de dénicher des œuvres à un prix très attractif !

De nombreux artistes y disposent d’un stand pour déployer leur univers. Ils viennent des 4 coins de la France pour exposer, partager et vendre leurs créations. Qu’ils soient peintres sur soie ou sur vitrail, sculpteurs sur bois, céramistes, plasticiens, créateurs de textiles… Destock’art offre un panel large et original du monde de l’art. En quelques années d’existence, Destock’Art s’est forgé une solide réputation sur le Bassin.

av David de Vignerte Complexe sportif Lanton

