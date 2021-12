Des marais à découvrir Carentan-les-Marais, 16 janvier 2022, Carentan-les-Marais.

Des marais à découvrir La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais

2022-01-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-16 La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais

Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Découvrez paysage, histoire, eau et oiseaux… Laissez-vous guider et raconter ces lieux encore méconnus.

La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais

