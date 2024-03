Des ateliers zéro déchet près de chez vous ! Dijon, mercredi 20 mars 2024.

Dans le cadre de sa politique environnementale, le Département de la Côte-d’Or propose des ateliers gratuits, d’une durée de deux heures, pour tester et échanger autour du « zéro déchet ».

Une nouvelle thématique sera abordée chaque mois et déclinée en plusieurs ateliers répartis partout en Côte-d’Or il y en aura forcément une près de chez vous !

AU PROGRAMME

Les thèmes

Réussir son compost

Ma salle de bain zéro déchet

Ma penderie zéro déchet

Mon bébé zéro déchet

Ma cuisine zéro déchet

…

avec une présentation du sujet, un atelier pratique et un moment d’échange

des ateliers qui se dérouleront dans 15 communes de Côte-d’Or

Mars Comment réussir son compost

Avec le retour du printemps, c’est le moment de se (re)mettre au compostage !

Venez découvrir la recette d’un compost réussi, mettre en pratique les bons gestes, apprendre à récolter son compost et à l’utiliser dans le jardin.

Samedi 16 mars de 10h à 12h Dijon rocade

Mercredi 20 mars de 17h30 à 19h30 Montbard

Mardi 26 mars de 18h à 20h Dijon centre

Mercredi 27 mars de 17h30 à 19h30 Brochon

Jeudi 28 mars de 17h30 à 19h30 Liernais

Avril Ma cuisine zéro déchet »

Comment cuisiner rapidement et à petit budget, des menus goûteux ? Au cours de l’atelier, vous ferez connaissance avec les protéines végétales, moins chères et pleines de surprises. Vous vivrez des astuces pour cuisiner mieux tout en consommant moins d’énergie et apprendrez à faire beaucoup avec peu !

Vendredi 12 avril à 18h Is-sur-Tille

Samedi 13 avril à 10h Saint-Victor-sur-Ouche

Vendredi 19 avril à 18h Champdôtre

Mardi 23 avril à 18h Dijon centre

Mercredi 24 avril à 15h Beaune

Vendredi 26 avril à 18h Époisses .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

