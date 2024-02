Démonstrations de la forge et du fournil Donjon de Bazoges en Pareds Bazoges-en-Pareds, dimanche 2 juin 2024.

Démonstrations de la forge et du fournil Venez découvrir l’atelier du forgeron qui vous présentera les secrets de l’alliance du feu et du métal et déguster des fouaces tout juste sorties du fournil ! Dimanche 2 juin, 11h00, 15h00 Donjon de Bazoges en Pareds

Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’atelier du forgeron qui vous présentera les secrets de l’alliance du feu et du métal et déguster des fouaces tout juste sorties du fournil !

Par des bénévoles de l’association Au Coeur du Bocage

Donjon de Bazoges en Pareds 12 cour du château 85390 Bazoges en Pareds Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire Le donjon du XIVème avec ses 5 étages meublés vous fera revivre la vie quotidienne au Moyen-âge. Son escalier à vis vous mènera au chemin de ronde à 30 m de haut. Dans le jardin d’inspiration médiévale enfermant un pigeonnier du XVIème siècle vous pourrez flâner parmi les plantes aromatiques, médicinales et magiques. Le musée rural vous contera la vie d’une ferme vendéenne au début du XXème siècle.

Au programme tout au long de la saison évènements, concerts, expositions, animations, ateliers, livrets de jeux.

