Deelee S, Leo SVR, Okis & Mani Deïz Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, jeudi 6 juin 2024.

Deelee S, Leo SVR, Okis & Mani Deïz Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Makeda Deelee S, Leo SVR, Okis & Mani Deïz.

Artichaut Productions présente Deelee S, Leo SVR, okis & mani deïz au Makeda !



Rendez-vous le 6 juin 2024 à partir de 20h pour une soirée aux esthétique rap / hip-hop / New comers



• Leo SVR

Technique, maîtrise et facéties, voici les trois maîtres mots de la musique de Leo SVR. Le natif d’un petit village de la périphérie lyonnaise fait rimer ses racines rustiques et les sonorités contemporaines avec singularité.

Après une rentrée plus que prolifique, Leo SVR s’affirme en nous livrant son deuxième projet intitulé « SVR Effect ».

Exigeant quant à ses productions, l’artiste distille un style hybride unique entremêlant des inspirations de Detroit ou d’Atlanta, passant par la réutilisation de samples iconiques du rap français.



• Okis

Okis, jeune artiste lyonnais, est le pur produit de son environnement. Amoureux de musique dès ses 4 ans, il se passionne pour nombre de musicien.nes dans tous les styles qui le marqueront le jazz, le rock et la folk psychédéliques comme le gospel et la soul. Initié au rap français grâce à ses frères et sœurs, il se prend d’amour pour les plumes sincères et brutes qui caractérisent le hip hop. Il découvre A Tribe Called Quest, Oxmo Puccino, Sinik, Diam’s, Sniper et Nessbeal avant de se plonger dans le rap de sa génération (2010) notamment via L’Entourage, l’Uzine puis la 75ème Session et se prend dès le lycée au jeu de l’écriture.

D’abord réservé à ses amis d’école, ses textes prennent déjà leur forme presque finale un flow discontinu et des rimes complexes bourrées de références précises à son quotidien. Comme les artistes parisiens qu’il écoute, okis aime représenter, parler des rues de Lyon et rendre fier ses proches. Poussé par son entourage, okis publie son premier EP « OK » en janvier 2022, suivi de « Rappeur de Lyon » en octobre de la même année.

Ayant aujourd’hui digéré toutes ses influences et aiguisé ses plus belles rimes, okis sortira à l’automne 2023 un album de 17 titres, commun avec le beatmaker Mani Deïz. Un véritable aboutissement pour celui qui avait pour habitude d’écrire sur toutes les faces B de l’artiste.



• Deelee S

Deelee S est un artiste de 23 ans originaire de la banlieue toulousaine. Il a débuté dans le rap au lycée en écrivant ses premiers textes. Passionné de rap depuis son plus jeune age, il laisse sa créativité débordante parler dans ses textes. Très influencé par le rap américains et notamment les instrus old school West Coast il sort son second projet intitulé R2D3 en 2022. Peu après il rencontre LV la prudence et une belle alchimie s’installe entre eux donnant un naissance a l’album Red Alert avec des influences beaucoup plus trap. Aujourd’hui on le retrouve sur différents projets avec des collabs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:00:00

fin : 2024-06-06

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

