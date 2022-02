Découvrez la face cachée de l’informatique Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Découvrez la face cachée de l'informatique Nogent-le-Rotrou, 8 octobre 2022, Nogent-le-Rotrou.

2022-10-08 14:00:00 – 2022-10-08 17:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Venez découvrir la face cachée de l’informatique, les éléments composants un ordinateur, repérer les pièces et les démonter. Nos machines seront à disposition. Venez découvrir la face cachée de l’informatique, les éléments composants un ordinateur, repérer les pièces et les démonter. Nos machines seront à disposition. +33 2 37 52 98 65 Venez découvrir la face cachée de l’informatique, les éléments composants un ordinateur, repérer les pièces et les démonter. Nos machines seront à disposition. Nogent-le-Rotrou

