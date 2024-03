debat théâtral « Cultivons le bien-être: et si on s’intéressait aux autres ? » salle des fêtes L’Étang-Bertrand, vendredi 29 mars 2024.

Les délégués MSA ouest cotentin et Bricquebec/Valognes organisent en partenariat avec la cellule Mal-être de la MSA Côtes Normandes et l’EVS Familles rurales de Bricquebec 2 soirées » débat théâtral » intitulées « cultivons le bien être : et si on s’intéressait aux autres ? ». Ces soirées seront animées par la troupe cherbourgeoise Le Rhino l’a vu.

Ce support sera l’occasion de parler des situations vectrices de mal être dans le monde agricole et d’apporter des ressources mobilisables à l’échelle locale départementale ou nationale.

salle des fêtes 50260 L’ETANG BERTRAND L’Étang-Bertrand 50260 Manche Normandie

