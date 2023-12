Voile : Branle-Bas de l’Estuaire – Top Marine Deauville Yacht Club Deauville, 30 mars 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Grande classique du programme du Deauville Yacht Club, comptant pour le championnat de la Baie de Seine.

Cette grande régate du week-end de Pâques accueille chaque année une vingtaine de participants (croiseurs et sportboats) qui s’affrontent sur des parcours de type « banane » et côtier..

Samedi 2024-03-30 fin : 2024-03-31 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



A classic in the Deauville Yacht Club program, counting towards the Baie de Seine championship.

Every year, this major Easter weekend regatta welcomes some twenty participants (cruisers and sportboats) who compete on banana and coastal courses.

Un clásico en el programa del Club Náutico de Deauville, puntuable para el campeonato de Baie de Seine.

Cada año, esta gran regata del fin de semana de Pascua reúne a una veintena de participantes (cruceros y barcos deportivos) que compiten en recorridos « banana » y costeros.

Großer Klassiker im Programm des Deauville Yacht Club, der für die Meisterschaft der Seine-Bucht zählt.

An dieser großen Regatta am Osterwochenende nehmen jedes Jahr etwa 20 Teilnehmer (Kreuzer und Sportboote) teil, die auf Bananen- und Küstenstrecken gegeneinander antreten.

