De la voix à la scène | Ensemble Symphonie Loire Forez Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

De la voix à la scène | Ensemble Symphonie Loire Forez Brignais, 5 mai 2022, Brignais. De la voix à la scène | Ensemble Symphonie Loire Forez Le Briscope 5 Rue mère Elise Rivet Brignais

2022-05-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-05 Le Briscope 5 Rue mère Elise Rivet

Brignais Rhône Brignais EUR 8 16 Venez vibrer et chanter avec la soprano Ainhoa Zuazua Rubira, le ténor Rémy Poulakis et le SyLF (Symphonie Loire-Forez).



Ce concert mêle chant lyrique et variété pour mieux faire ressentir les différentes possibilités et qualités de la voix humaine. billetterie@briscope.fr +33 4 78 05 31 13 https://brignais.com/briscope/ Le Briscope 5 Rue mère Elise Rivet Brignais

dernière mise à jour : 2022-04-16 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Brignais, Rhône Autres Lieu Brignais Adresse Le Briscope 5 Rue mère Elise Rivet Ville Brignais lieuville Le Briscope 5 Rue mère Elise Rivet Brignais Departement Rhône

Brignais Brignais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brignais/

De la voix à la scène | Ensemble Symphonie Loire Forez Brignais 2022-05-05 was last modified: by De la voix à la scène | Ensemble Symphonie Loire Forez Brignais Brignais 5 mai 2022 Brignais rhône

Brignais Rhône