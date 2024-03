Rendez-vous autour d’un livre avec Micheline Espace Mosaïk Pomeys, lundi 6 mai 2024.

Rendez-vous autour d’un livre avec Micheline Micheline vous fait découvrir des auteurs, des nouvelles, des poèmes, … et échange avec vous sur vos lectures. 6 mai et 17 juin Espace Mosaïk Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-06T15:00:00+02:00 – 2024-05-06T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-17T15:00:00+02:00 – 2024-06-17T16:00:00+02:00

Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « espacemosaik@pomeys.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.73.49.92 »}]