De Cèdre et de lune Médiathèque François Mitterrand Bassens, samedi 13 avril 2024.

De Cèdre et de lune Spectacle musical

De Cèdre et de Lune est un duo acoustique composé de Henri Caraguel et Jessica Bachke. Samedi 13 avril, 10h00, 11h00 Médiathèque François Mitterrand Réservation conseillée

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T10:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T11:00:00+02:00 – 2024-04-13T11:30:00+02:00

Riffs et mélodies, tendresse et espièglerie évoluent dans un monde de bois et de douce sauvagerie, sans effet ni électricité. Un univers poétique, un joli moment suspendu, un voyage en musique pour pas de côté inspirant…Les cordes, les voix, les percussions évoluent sur l’île du sensible, libres, incongrues et possibles.

Spectacle proposé par le Krakatoa.

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

