David Enhco – Family tree LE BAL BLOMET Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Plein Tarif : 28 EUR

tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 23 EUR

En classique autant qu’en jazz, le quatuor atteint des sommets. David et Thomas Enhco osent la réunion des deux formations, pour une explosion d’influences et de couleurs !

La musique classique et le jazz ont atteint leurs plus hauts sommets à travers une formation parfaite : le quatuor. Quatuor à cordes pour l’une, quartet avec trompette (ou saxophone), piano, contrebasse et batterie pour l’autre. Oser la réunion de ces deux pôles, voilà le pari de David Enhco avec sa nouvelle création Family Tree.

Il choisit d’allier son quartet de jazz à l’un des meilleurs quatuors à cordes français d’aujourd’hui, le Quatuor Voce.

En confiant à son frère Thomas Enhco les arrangements de standards de jazz (John Lewis), de la pop (Elliott Smith), de la musique classique du XXe siècle (Francis Poulenc), du baroque (Claudio Monteverdi) et d’œuvres nouvelles (Thomas et David Enhco, Florent Nisse), et en invitant des solistes aussi divers que Michel Portal (clarinette basse), Célia Kameni et Caroline Casadesus (chant), c’est un véritable kaléidoscope d’influences, de formes, de rythmes et de couleurs dans lequel il nous invite.

La précision et les textures du Quatuor Voce, la puissance de la fameuse paire rythmique Gautier Garrigue (batterie) et Florent Nisse (contrebasse), la finesse de l’écriture et l’élégance du jeu de piano de Thomas Enhco, le son de trompette inimitable et la poésie de David Enhco, évoquent les plus belles réussites de mélanges de classique et de jazz, de musique écrite et improvisée dans l’histoire de la musique : Claus Ogermann avec Michael Brecker ou Bill Evans, Henri Mancini, Stan Getz et Eddie Sauter…

Le choix des textes (Heinrich Heine — traduit en anglais, Jean Cocteau, Paul Verlaine), et des titres instrumentaux (Cavalcade, Train de Nuit, The Lighthouse) donne une dimension épique et poétique à ce projet qui défie les normes et les étiquettes.

Family Tree, pourquoi ce nom ? Ceux qui suivent le parcours de David Enhco depuis ses débuts n’auront pas manqué de remarquer que ce projet rassemble sa famille de sang et de cœur : son frère, sa compagne, sa section rythmique de toujours, sa mère et ses plus proches amis.

Par ailleurs, l’album sort symboliquement un 11 février, date de l’anniversaire de son mentor et beau-père Didier Lockwood, qui lui-même avait à cœur de réunir aussi souvent que possible les deux moitiés de son univers musical.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/family-tree

DAVID ENHCO – FAMILY TREE