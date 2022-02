Danse ta Renaissance ! Dijon, 24 février 2022, Dijon.

Danse ta Renaissance ! Cercle Laïque Dijonnais 3 et 5 Rue des Fleurs Dijon

2022-02-24 10:00:00 – 2022-02-26 17:00:00 Cercle Laïque Dijonnais 3 et 5 Rue des Fleurs

Dijon Côte-d’Or

EUR La Renaissance a brillé par sa musique et ses danses, et quel plaisir d’essayer d’y mettre les deux pieds aujourd’hui !

Et c’est encore mieux quand il s’agit d’ouvrir à cela un public curieux mais non initié.

Pour cela, nous vous proposons 3 jours de stage où seront mêlés découverte de ce répertoire et de son esprit, improvisation, chants et danses, … afin de préparer ensemble un grand bal Renaissance avec « le groupe des Ménétriers Lunaires » le 3e jour en clôture du stage !

Cercle Laïque Dijonnais 3 et 5 Rue des Fleurs Dijon

