En ce Temps Là, L’amour L’ECRIN, 3 mai 2024, TALANT.

L’ECRIN (L-R-20-443/1-1122454) présente ce spectacle. La pièce de théâtre de Gilles Segal, En ce temps-là l’amour est interprétée par le comédien David Brécourt. Seul en scène, il joue un grand-père qui enregistre pour son fils une conversation entre un père et son fils tenue des années plus tôt dans un train filant vers les camps de la mort. Une pièce dans l’esprit du film La Vie est belle de Benigni. Une pièce poignante. L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce texte donnent à la pièce une force et une émotion d’une rare intensité. Tarifs réduits: jeune moins de 18 ans, senior plus de 65 ans.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 03.80.44.60.93 En ce Temps Là l’Amour

L’ECRIN TALANT 2, Chemin des Aiges Côte-dOr

