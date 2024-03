PRESTIGE AUTO BEAUNE 2024 Palais des congrès Beaune, vendredi 3 mai 2024.

PRESTIGE AUTO BEAUNE 2024 Palais des congrès Beaune Côte-d’Or

Exposition-vente de véhicules de prestige (hypercar, supercar, G.T.), de motos, d’horlogerie et d’art. Plus de 7000 m2 et plus de 100 exposants.

Invité d’honneur: Mc Laren, Parrain: Florent Pagny, Ambassadeur Ari Vatanen.

Restauration possible sur le site. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Palais des congrès Avenue du Général de Gaulle

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement PRESTIGE AUTO BEAUNE 2024 Beaune a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR