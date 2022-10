DANSE : RÊVES D’ÉPINAL Épinal, 14 mai 2023, Épinal.

DANSE : RÊVES D’ÉPINAL

2023-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-14 15:30:00 15:30:00

Alors on danse. Rêves d’Épinal est une proposition de Jean-Claude Gallotta pour que la danse et la ville

s’enlacent et se nouent en un grand geste festif et joyeux.

Il y a quelques décennies, le chorégraphe a fait ses tout premiers pas a meme la rue, quand la danse

contemporaine était trop neuve pour etre accueillie dans les théâtres. Aujourd’hui, il a gardé ce pli. Si sa

compagnie fréquente les plus grands temples de la danse, elle tient a continuer a danser, et a faire danser,

sur le perron, sur la petite place d’a côté, le long des fleuves et sur les ponts, dans un angle de rue, sous

les arbres et dans les parcs. C’est son rôle de faire vibrer différemment les corps et les décors, de faire

redécouvrir les espaces qu’on habite sans les regarder, de les faire aimer, de les faire vivre autrement.

Jean-Claude Gallotta pense la danse comme un art du partage ; cette création participative, avec des

amateurs, en est la confirmation. Le dimanche 14 mai 2023, ensemble, vous en serez les artisans.

Si vous souhaitez participer, nous n’attendons que vous !

Tiphaine Rocher

