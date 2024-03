CYCLE DE CONFÉRENCES ENSAB 2023/2024 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, jeudi 28 mars 2024.

CYCLE DE CONFÉRENCES ENSAB 2023/2024 John McLaughlin – Architecte – Urbaniste – Chercheur [Irlande] – conférence bilingue français/anglais Jeudi 28 mars, 18h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T19:30:00+01:00

BIOGRAPHIE

John McLaughlin est un architecte, urbaniste et chercheur irlandais. Au terme de ses études d’architecture à Dublin, il est parti à Paris et à Londres pendant une douzaine d’années pour travailler sur de grands projets publiques.

En 2004, il est devenu le Directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme pour Dublin Docklands Authority où il a dirigé le réaménagement du quartier de Grand Canal Harbour.

En 2010, il a établi son agence d’architectes à Dublin. Avec son équipe, il conçoit et développe des projets immobiliers, d’espaces publiques, de bâtiments publiques, ainsi que des plans d’aménagements urbains.

En 2015, il a remporté le Prix de l’Agence Émergente du Royal Institute of Architectes in Ireland (RIAI) et en 2019, le Prix Arthur Gibney du Royal Hibernian Academy.

Depuis 2013, il enseigne en parallèle à l’École d’Architecture de l’Université de Cork où il exerce le poste de Maître de Conférences. En tandem avec l’historien d’architecture Gary Boyd, il a fait un projet de recherche sur le sujet de l’évolution de l’identité architecturale de l’état irlandais depuis son indépendance en 1921.

Une exposition de ce travail a été développée pour représenter l’Irlande à la Biennale de Venise en 2014.

De cette recherche est né le livre Infrastructure and the Architectures of Modernity in Ireland 1916-2016, publié en 2017 par la maison Routledge. Gary Boyd et John McLaughlin ont par la suite gagné une bourse de la fondation Getty à Los Angeles pour leur projet de recherche sur la conservation de l’architecture moderne en Irlande dans le cadre de l’étude internationale Keeping it Modern. Ce travail a remporté le Prix de Recherche en Architecture du RIAI en 2021.

PRÉSENTATION

Dans le cadre du Cycle de conférences de l’ENSAB «Transformer», John McLaughlin interviendra le 28 mars 2024 pour parler de ses interventions architecturales dans plusieurs villes irlandaises.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « communication@rennes.archi.fr »}]

architecture architecte

Mariners – John McLaughlin