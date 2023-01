Culture Japon Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Assistez à la projection d’un animé, suivi d’une session jeux-vidéos sur Switch !

Vous pourrez aussi profiter d’une sélection de manga. A partir de 12 ans.

Sur réservation.

Gratuit.

Durée 3h. mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr +33 2 98 00 87 40 Médiathèque de Lambézellec 8 Rue Pierre Corre Brest

