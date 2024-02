CUISSON DE VOTRE BRIOCHE AU FOUR À BOIS Maison de la Meunerie Rives-d’Autise, samedi 30 mars 2024.

CUISSON DE VOTRE BRIOCHE AU FOUR À BOIS Maison de la Meunerie Rives-d’Autise Vendée

Apportez votre brioche à la Maison de la Meunerie pour la faire cuire dans notre four à bois

Le samedi 30 avril, à partir de 15h, nous vous attendons avec vos brioches prêtes à cuire.

Notre four à bois sera chaud et à la bonne température pour faire cuire vos brioches. Une occasion d’avoir un parfum incomparable ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 16:30:00

Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire contact@maisondelameunerie-vendee.fr

L’événement CUISSON DE VOTRE BRIOCHE AU FOUR À BOIS Rives-d’Autise a été mis à jour le 2024-02-22 par Vendée Expansion