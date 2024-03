Création d’une mangeoire pour les oiseaux avec l’association Lab Mobile Bibliothèque Aimé Césaire Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 16h00 à 17h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Donnez une seconde vie à votre brique Tétrapak grâce à l’atelier recyclage proposé par le Lab Mobile !

Cette année nous accueillons durant notre mois vert, l’association le Lab Mobile qui vient animer un atelier recyclage ludique, valorisant la nature et la biodiversité.

Une occasion pour que les enfants en découvrent plus sur la planète et développent leur créativité, leur confiance en eux et leur esprit critique.

L’atelier dure 1h30.

La nombre de place est limité à 12 participant.e.s, pensez à vous inscrire !

Enfants de 6 à 12 ans. En dessous de 6 ans, les enfants peuvent participer à l’aide de leurs parents.

Pour en savoir plus sur Le Lab Mobile – Activités Manuelles Créatives Et Nature Pour Enfants

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014

Contact :

Lab Mobile mangeoire recyclée