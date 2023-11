Courting en concert au Point Éphémère Point Éphémère Paris, 1 avril 2024, Paris.

Le lundi 01 avril 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 17.92 EUR

Le quatuor de Liverpool Courting revient à Paris à l’occasion de la sortie de leur nouvel album ! Un concert évènement à ne pas louper pour les fans de Fontaines D.C, Shame & Bodega

Courting en concert à Paris !

Tickets : https://link.dice.fm/d15da4d84759

COURTING

(Post-punk / Liverpool, UK)

Si vous aimez : Fontaines D.C, Shame & Bodega

Le jeune quatuor basé à Liverpool est l’un des derniers groupes en date à émerger remarquablement de cette ville qui n’en finit plus de prouver la qualité de son patrimoine musical.

A l’aube de leur existence, Courting écrivent et répètent leurs chansons dans le sous-sol d’un restaurant de la ville, et trouvent leur inspiration dans le melting-pot créatif du Merseyside. Les influences musicales du groupe, puisées dans des formations comme Parquet Courts, Pavement et LCD Soundsystem, inspirent leur musique mais ne les empêche pas de conserver une identité résolument britannique et d’alimenter le renouveau de la bien aimée Britpop.

Observant leur environnement avec un sentiment d’horreur audible, les membres du groupe décrivent leur voyage mental avec un ton d’inquiétude décousu mais toujours pertinent, et affichent une détermination féroce et pleine d’esprit à toute épreuve pour conquérir cette scène musicale en ébullition.

ÉCOUTER

https://courtingband.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/@Courting/videos

AIMER

https://www.instagram.com/courtingband

Point Éphémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Contact : https://fb.me/e/33v7j2FXj https://fb.me/e/33v7j2FXj https://link.dice.fm/d15da4d84759

