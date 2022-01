Course des 4 couleurs de Bohain-en-Vermandois et ses alentours Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

2022-09-11 – 2022-09-11

Bohain-en-Vermandois Aisne 5 5 5 La prochaine color run est organisée le dimanche 11 septembre à partir de 9h, au Bois des Berceaux.

Un petit plus cette année, des obstacles seront disséminés sur le parcours ! (avec possibilité de les contourner). Au programme :

à partir de 9h > distribution des tshirts et lunettes.

9h45 > échauffement avec l’Ecole de danse Elsa Watz

10h > départ ! Une collation vous sera offerte, ainsi que des petits cadeaux pour chaque participant à l’arrivée. Buvette et restauration sur place.

Le tarif de la course est à 5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 8 ans.

