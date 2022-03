Course cycliste Saint-Gobain, 21 mai 2022, Saint-Gobain.

Course cycliste Saint-Gobain

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Gobain Aisne

Rendez-vous le samedi 21 et dimanche 22 mai pour la course cycliste La Martial Gayant entre Saint-Gobain et Barisis-aux-Bois.

La course cycliste amateur (catégories 2/3/J/PassOpen) se déroulera en 3 étapes :

– Course en ligne le samedi 21 mai après-midi à Saint-Gobain,

– Contre-la-montre entre Barisis et Saint-Gobain le dimanche 22 mai au matin

– Course en ligne le dimanche 22 mai après-midi à Barisis-aux-Bois

Informations au 03 23 52 80 01

+33 3 23 52 80 01

COURSE CYCLISTE LA MARTIAL GAYANT

Saint-Gobain

