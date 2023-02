COURSE CYCLISTE – NANTES-SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

COURSE CYCLISTE – NANTES-SEGRÉ, 2 avril 2023, Segré-en-Anjou Bleu . COURSE CYCLISTE – NANTES-SEGRÉ Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2023-04-02 – 2023-04-02 Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire Venez applaudir les sportifs ayant parcouru Le Petit Mars jusqu’à Segré. Arrivée prévue vers 17h15.

Course d’attente à partir de 13h15. Course cycliste entre Nantes et Segré organisée le 2 avril 2023. https://www.essegrecyclisme.fr Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

COURSE CYCLISTE – NANTES-SEGRÉ 2023-04-02 was last modified: by COURSE CYCLISTE – NANTES-SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu 2 avril 2023 maine-et-loire Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire