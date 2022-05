COURSE CYCLISTE : CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Au programme :

9h00 : Championnat départemental Contre la montre Minimes

10h00 : Championnat départemental Contre la montre Cadets

13h45 : Championnat départemental route Minimes

15h30 : Championnat départemental route Cadets

Parcours : Bourg du Voide, Chapelle des Anges, direction Montilliers, montée de la cave et arrivée devant l’école du Voide.

Le Comité des Fêtes du Voide et l'association Vélo Club Vihiersois organise une course cycliste (championnat départemental). denisos49@hotmail.fr +33 6 83 71 69 25

