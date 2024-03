Cours de yoga accessibles à tous Malbuisson, lundi 23 septembre 2024.

Cours de yoga accessibles à tous Malbuisson Doubs

Hopi Yoga propose des cours de yoga pour tous ainsi que des stages, ateliers et séance de méditations également.

Le lundi de 10h à 11h30 et de 18h15 à 19h45.

Le mardi de 17h30 à 19h et de 19h30 à 21h.

Le jeudi de 18h à 19h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-23 05:00:00

fin : 2024-09-23 23:00:00

52 Grande Rue

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Cours de yoga accessibles à tous Malbuisson a été mis à jour le 2024-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS