Cours de cuisine japonaise avec Midori de l'association Ajisai Pouldreuzic

Pouldreuzic

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Pouldreuzic, 31 mai 2022, Pouldreuzic. Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic

2022-05-31 12:00:00 – 2022-05-31 Cidrerie Kerné 37 Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Thème : Maki-zushi

Démonstration de la préparation du riz à sushi avec le vinaigre de cidre Kerné, explication et démonstration de la préparation des ingrédients et confection de makis par chaque participant.

Durée : 2 H. Sur inscription. contact@cidre-kerne.fr +33 2 98 54 41 86 http://www.cidre-kerne.bzh/ Thème : Maki-zushi

Durée : 2 H. Sur inscription. Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic

