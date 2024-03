Cours de cuisine au Château de Hauteserre Cieurac, samedi 30 mars 2024.

Cours de cuisine au Château de Hauteserre Cieurac Lot

Pendant une matinée vous serez plongés dans l’univers de notre Chef cuisinier au Château de Haute-Serre.

Ludiques et conviviales, c’est la passion de la cuisine et la créativité qui rythment ces sessions de partage et de transmission. Cette matinée sera clôturée par la dégustation des plats préparés accompagnés des vins du Château.

Réservation obligatoire.

Samedi 30 mars: Thématique de Pâques

Mercredi 24 avril: Thématique de printemps

Café d’accueil

Cours de cuisine avec le chef

Visite du domaine et des chais

Dégustation des plats préparés, accompagnée d’une découverte de deux vins du domaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 08:15:00

fin : 2024-03-30 14:00:00

Château de Hauteserre

Cieurac 46230 Lot Occitanie hauteserre@g-vigouroux.fr

L’événement Cours de cuisine au Château de Hauteserre Cieurac a été mis à jour le 2024-03-26 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie