Courez au Louvre : Les visites sportives de Mehdi Kerkouche Musée du Louvre Paris, mercredi 24 avril 2024.

Du mercredi 24 avril 2024 au vendredi 31 mai 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 08h00 à 09h00

.Tout public. payant

Ouverture des réservations fin mars sur louvre.fr

Inspiration, transpiration ! Et si la visite de musée devenait une discipline olympique ? À l’occasion de l’exposition « L’Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique », le chorégraphe et danseur Mehdi Kerkouche imagine pour le Louvre une expérience inoubliable.

Le chorégraphe et danseur Mehdi Kerkouche imagine pour le Louvre une série de visites particulièrement étonnantes ! Au lever du soleil et avant l’ouverture des salles au public, découvrez les collections du plus grand musée du monde à travers une séance de préparation physique pensée par un des plus talentueux chorégraphes contemporains. À la croisée de la visite guidée, de la danse et du training sportif, ce parcours propose de vivre en petits groupes une expérience inoubliable.

Au programme ? Un parcours disco, yoga, dancehall, cardio, guidé par des coachs d’exception, en dialogue avec les chefs d’œuvre de la collection de sculptures du Louvre .

À la fin du parcours, conservez votre billet. Il vous permet, le jour même, de visiter gratuitement les salles du musée.

Conception

Mehdi Kerkouche, CCN de Créteil et du Val-de-Marne | EMKA

Avec

Salim Bagayoko, Céline Baron, Queensy Blazin’, Léo Bordessoule, Laure Dary, Jérémie Sibethal

Ce projet a été labellisé par Paris 2024 – Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle

Du mercredi 24 avril au samedi 4 mai, puis du mercredi 22 mai au vendredi 31 mai 2024 (relâche les mardis, dimanches et jours fériés)

Durée : 1h

Musée du Louvre Musée du Louvre 75001

Contact : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/les-visites-sportives-de-mehdi-kerkouche

(c) 2023 musée du Louvre Hanna Pallot Mehdi Kerkouche au musée du Louvre3 (c) 2023 musée du Louvre Hanna Pallot