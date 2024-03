Cotonete New Morning Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 19h30 à 22h00

Tarif New Morning : 25.30 EUR

Le New Morning accueille le groupe le plus emblématique de la scène jazz funk française de ces quinze dernières années : COTONETE. Passionnés de groove 70’s, américain (Herbie Hancock, Patrice Rushen) comme brésilien (Banda Black Rio, Azymuth), ils présentent enfin leur nouveau et seulement 2nd album, « Victoire de la Musique », produit par Guts. Un parfait et jouissif concentré de ces influences qui prend encore plus de saveur lors des concerts-fleuves du groupe.

En 2005, Frank Chatona et Florian Pellissier fondent Cotonete avec le rêve à peine secret d’aller jouer du funk 70’s au Brésil. Ils enchainent nombre concerts, notamment au New Morning et au Duc des Lombards, enregistrent le second album (CAJA/Prado Records) de la chanteuse Simone Mazzer, révélation brésilienne de l’année 2015, sortent 3 maxis 33T en 2017 (incluant des remixes de Phil Asher ou Hugo LX) et un disque produit avec leur ami Dimitri From Paris dont un des titres « Parribean Disco » s’impose en tant que hit dancefloor sur l’été 2018. Ils finissent par sortir leur premier album «Super-Vilains » sous l’égide de Melik Bencheikh (Heartbeat Vinyl/Heavenly Sweetness) en février 2019. Au même printemps, Cotonete sortait un album avec le célèbre chanteur brésilien Di Melo (Favorite Recordings) dont le titre phare A.E.I.O.U a déjà fait le tour des festivals et bonnes radios !

En 2023, c’est au tour du producteur GUTS de prendre soin de Cotonete, leur concoctant cette « Victoire de la Musique », 2nd album somptueux aux influences et aux guests tout aussi variés tels que Omar, Leron Thomas, Sabrina Malheiros et Gystère.

Line up

Florian Pellissier

Claviers

David Georgelet

Batterie

Jean Claude Kebaili

Basse

Farid Baha

Guitare

Franck Chatona

Saxophone

Olivier Carron

Trombone

Christophe Touzalin

Claviers, Trompette

