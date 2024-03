CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU MONDE À TRAVERS LES JEUX OLYMPIQUES Cholet, vendredi 29 mars 2024.

Cholet 2024, Sport et Culture ; ça se passe aussi au Théâtre Saint-Louis !

Et oui, le Théâtre Saint-Louis s’associe également au label à travers de nombreux rendez-vous.

Conférencier Stéphane Kronenberger

Historien, chercheur à l’UMR Telemme (CNRS, Aix-Marseille Université), spécialiste de l’histoire du sport et des migrations dans l’Est et le Sud-Est de la France, « Les travailleurs étrangers » et « la Grande Guerre en Franche-Comté » (AECI 2018).

De la rénovation des Jeux en 1896 en passant par la naissance des Jeux Paralympiques à Londres, Stéphane Kronenberger vous présente, à partir de clichés judicieusement choisis, ce qui pouvait se jouer autour du plus grand événement sportif de la planète, tant sur le plan sportif bien évidemment que sur le plan géopolitique, idéologique ou sociétal. Au-delà de l’évocation de nombreux exploits sportifs et de l’analyse de leur portée, cette conférence nous entraîne au cœur de la Guerre Froide, de la décolonisation, des enjeux internationaux contemporains. Elle aborde également le combat pour l’égalité et la parité dans le sport, ainsi que la contribution apportée par l’olympisme à l’histoire de la lutte contre toutes les formes de discriminations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Rue Jean Vilar

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr

