Sarthe Nous entendons beaucoup parler de la disparition des insectes, mais qu’ont réellement démontré les scientifiques ? Assistons-nous vraiment à un effondrement des insectes ? si oui, quelles en seraient les causes ? Et faut-il s’inquiéter des conséquences possibles sur notre environnement et notre mode de vie ? Christophe Bouget, entomologiste à l’INRAE, répondra à toutes ces questions. Sur réservation. A partir de 10 ans. CONFÉRENCE « L’APOCALYPSE DES INSECTES » – CHRISTOPHE BOUGET, ENTOMOLOGISTE A L’INRAE Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles

