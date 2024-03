Conférence-Débat sur la maladie d’Alzheimer à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou, lundi 18 mars 2024.

France Alzheimer Finistère animera une conférence sur le thème de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées à à partir de 15h. Cette après-midi d’information est et ̀ . Une présentation de la maladie (causes, mécanismes, troubles du comportement, importance du diagnostic) vous sera proposée suivie d’échanges autour d’une table ronde (aides administratives, humaines et matérielles disponibles pour les malades et leurs familles)

Cette conférence sera suivie d’échanges avec le public puis d’un pot convivial pendant lequel vous pourrez continuer à échanger avec France Alzheimer Finistère et les différents partenaires qui tiendront un stand.

Nous contacter pour plus d’informations au ou par mail @ .

Nos partenaires Ehpad de Plonévez du Faou, Ehpad de Chateauneuf du Faou, ADMR, CLIC, Appui Santé COB, CHU de Carhaix, ADS Montagnes Noires, Département du Finistère, Ville de Plonévez du Faou, Présence Verte

Entrée gratuite, café convivial et stands d’information. .

Début : 2024-03-18 15:00:00

fin : 2024-03-18 17:00:00

Espace Ar Veilh

Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne contact29@francealzheimer.org

L’événement Conférence-Débat sur la maladie d’Alzheimer à Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2024-03-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou