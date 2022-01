Conférence de Yann Kersalé Brest, 26 février 2022, Brest.

Conférence de Yann Kersalé Le Comoedia 20 rue du château Brest

2022-02-26 16:30:00 – 2022-02-26 18:00:00 Le Comoedia 20 rue du château

Brest Finistère

Dans le cadre de son exposition Nouvelle Vague Bretonne, la galerie Le Comœdia a le plaisir de convier l’artiste international Yann Kersalé pour une conférence sur son travail à travers le monde.

L’artiste reviendra sur ses quarante ans de pratique artistique à travers le monde, pour les plus grands architectes contemporains et expliquera, en regard des œuvres qu’il présente à la vente au Comoedia (une première en Bretagne !), pourquoi on le surnomme le « Sculpteur de lumière ».

Réservation obligatoire. Les inscriptions et paiements se font uniquement en ligne sur le site internet du Comoedia.

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

Le Comoedia 20 rue du château Brest

