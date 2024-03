Conférence de Laëtitia Rouchet Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne, mardi 19 mars 2024.

Conférence de Laëtitia Rouchet Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Lancement de l’opération « Les Parent’hèses » qui proposera plusieurs rencontres dans l’année. Le thème de ce 1ᵉʳ temps est « Émotions, cerveau et apprentissage vers une communication harmonieuse avec l’enfant » et sera animé par Laëtitia Rouchet.

Lancement de l’opération « Les Parent’hèses » qui proposera plusieurs rencontres dans l’année. Ces moments ont pour objectif que les parents se rencontrent, s’écoutent, se soutiennent et partagent des conseils et des infos grâce à des actions de soutien et d’accompagnement par et pour les parents. Le thème de ce 1ᵉʳ temps est « Émotions, cerveau et apprentissage vers une communication harmonieuse avec l’enfant » et sera animé par Laëtitia Rouchet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 19:30:00

fin : 2024-03-19

Maison de la Petite Enfance 67 chemin Yves Dumichel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asf@miramontdeguyenne.fr

L’événement Conférence de Laëtitia Rouchet Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-03-06 par OT du Pays de Lauzun