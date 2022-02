Conférence « Adolphe Sax : inventions et perfectionnements, influence et héritage » Conservatoire de Lille, 25 février 2022, Lille.

La conférence **« Adolphe Sax : inventions et perfectionnements, influence et héritage »** propose de faire (re)découvrir une figure majeure du paysage musical au XIXe siècle. Bien connu pour son invention phare, le saxophone, Adolphe Sax (1814-1894) a réalisé bien d’autres choses. Personnage aux multiples facettes, il a marqué son époque et nous laisse des héritages divers. Son parcours sera abordé à travers ses activités de facteur d’instruments de musique, d’inventeur, de designer, mais aussi d’entrepreneur et d’influenceur » de la vie musicale. Ces aspects seront illustrés à l’aide de documents et d’objets conservés au MIM et dans d’autres collections publiques et privées. Cette conférence est proposée par Géry Dumoulin, musicologue et conservateur des collections d’aérophones, membranophones et idiophones occidentaux au Musée des instruments de musique (MIM) de Bruxelles, un département des Musées royaux d’Art et d’Histoire. En 2014-2015, il a été le commissaire scientifique de l’exposition « SAX200 » organisée au MIM à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax ; il en a écrit le catalogue. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Vendredi 25 février 2022 – 18h30** **Auditorium du Conservatoire de Lille** **Entrée gratuite, sur réservation** **Contrôle du pass sanitaire pour les 12-15 ans et du pass vaccinal pour les 16 ans et plus. Port du masque obligatoire.**

Le Hauts-de-France Brass Band invite Géry Dumoulin, conservateur au Musée des instruments de musique (MIM) de Bruxelles, pour une conférence autour de l'héritage d'Adolphe Sax.

