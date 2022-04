Concours de Pêche à la truite Ermenonville-la-Grande Ermenonville-la-Grande Catégories d’évènement: Ermenonville-la-Grande

Eure-et-Loir

Concours de Pêche à la truite Ermenonville-la-Grande, 1 mai 2022, Ermenonville-la-Grande. Concours de Pêche à la truite Ermenonville-la-Grande

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01

Ermenonville-la-Grande Eure-et-Loir Ermenonville-la-Grande Après deux ans d’absence, le traditionnel concours de pêche à la truite du 1er Mai, organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers d’Ermenonville la grande revient. mairie.ermenonvillelagrande@wanadoo.fr +33 2 37 26 60 32 Après deux ans d’absence, le traditionnel concours de pêche à la truite du 1er Mai, organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers d’Ermenonville la grande revient. Ermenonville-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ermenonville-la-Grande, Eure-et-Loir Autres Lieu Ermenonville-la-Grande Adresse Ville Ermenonville-la-Grande lieuville Ermenonville-la-Grande Departement Eure-et-Loir

Concours de Pêche à la truite Ermenonville-la-Grande 2022-05-01 was last modified: by Concours de Pêche à la truite Ermenonville-la-Grande Ermenonville-la-Grande 1 mai 2022 Ermenonville-la-Grande Eure-et-Loir

Ermenonville-la-Grande Eure-et-Loir