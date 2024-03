Concours d’attelage La Capelle, samedi 30 mars 2024.

Concours d’attelage La Capelle Aisne

Concours d’attelage organisé par l’Association d’Attelage de l’Aisne à l’hippodrome de La Capelle.

samedi championnat départemental amateur2 Club 1 et Elite dressage Mania combinée Para attelage

dimanche circuit régional amateur- amateur 2, Club1 et Elite Dressage Mania combinée Para attelage

Informations et engagements sur ffe.com à compter du 15 février 2024

Buvette sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France attelagedelaisne@yahoo.fr

