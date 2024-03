CONCERTS « OFF DU FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS » LA MINUTE BLONDE Bar La Minute blonde Fontenay-le-Comte, dimanche 31 mars 2024.

CONCERTS « OFF DU FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS » LA MINUTE BLONDE Bar La Minute blonde Fontenay-le-Comte Vendée

À seulement 2 minutes du Festival, La Minute Blonde de Fontenay-le-Comte vous offre 3 concerts GRATUITS avant l’ouverture des portes du Festival « On n’a plus 20 ans ».

Au programme :

– Vendredi 29 mars Fat’N Mean (Folk Rennes)

Projet solo de Tibo (Sons Of O’Flaherty, Les 3 Fromages), Fat’N’Mean vous transporte avec sa voix douce et puissante. Ses reprises acoustiques de folk, rock, bluegrass, irish et punk-rock, ainsi que ses compositions inspirées et touchantes, vous promettent un voyage musical captivant.

– Samedi 30 mars Code 40-11 (Crossover Punk-Métal Montréal)

CODE 40-11, originaire de la scène musicale effervescente de Montréal, incarne l’énergie brute du punk metal. Leur son agressif et percutant fusionne le punk anarchique avec les riffs puissants du metal. Des paroles engagées et incisives reflètent une attitude rebelle, faisant de CODE 40-11 une force incontournable sur la scène de Montréal.

– Dimanche 31 mars Rage Against The Peppers (R.A.T.P)

Le cover band explosif qui fait s’affronter sur scène (et sur un ring !) les Red Hot Chili Peppers et Rage Against The Machine. Avec le guitariste Nans Lesquive, fan de Tom Morello, et le bassiste Matt Savate (ULTRA VOMIT), inconditionnel de Flea, vous revivrez l’âge d’or de ces deux formations. Le groupe, composé entre autres d’Andréas Uppercut (ANDRÉAS & NICOLAS) et Cyril La Gniak (TOP CHEF), vous fera vibrer avec des reprises survitaminées et totalement déjantées. Un spectacle à la croisée du combat de boxe et du concert « traditionnel ». Comme le dit si bien Sir Michael Buffer « Let’s get ready to rumble! »

Restauration sur place à partir de 12h00 / concert à 16h00 le vendredi et samedi et 15h00 le dimanche

Entrée gratuite. .

Bar La Minute blonde 5 Allée du Pont Noget

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire mbfontenay@orange.fr

