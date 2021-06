Concert: Vitaa & Slimane Pau, 10 juin 2021-10 juin 2021, Pau.

Concert: Vitaa & Slimane 2021-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

36 36 EUR EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, LE CONCERT EST REPORTÉ AU 10 JUIN 2022 A 20H. Les billets achetés restent valables. Remboursement possible avant le 26/02/2021.

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo. Disponible depuis le 23 aout dernier, il a été certifié disque de platine en 48 jours seulement avec plus de 100 000 exemplaires vendus. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes des tubes « Je te le donne » et « Ça va ça vient ».

Alors que de nombreuses villes affichent déjà complètes, Vitaa et Slimane ajoutent de nouvelles dates à leur tournée qui s’annonce exceptionnelle !

+33 5 59 80 77 44

Zenith de Pau