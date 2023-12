Euskal Trail Place du village Saint-Étienne-de-Baïgorry, 11 mai 2024, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Euskal Trails 2024 : courses de montagne au choix par équipes de 2 coureurs, sur 2 jours (et 1 pour les enfants ttiki trail), à travers la vallée des Aldudes, d’Urepel à Baigorri, dans un cadre naturel et préservé. L’Ultra Trail . Ttiki trail : trail pour les enfants.

5h à 9h30 : départ des bus devant le Collège Jean Pujo pour rallier le départ à Urepel

6h30 : départ de l’Euskal Trail (2×40 km) d’Urepel

7h30 – 8h30 – 9h30 et 10h30 : départs du Trail Gourmand (2x25km) d’Urepel

A partir de 9h45 : arrivée des 1ers concurrents du Trail Gourmand à Baigorri

A partir de 10h30 : arrivée des 1ers concurrents de l’Euskal Trail à Baigorri

18h : remise des prix au fronton de Baigorri, suivie d’une soirée festive et conviviale au mur à gauche..

Euskal Trails 2024 : courses de montagne au choix par équipes de 2 coureurs, sur 2 jours (et 1 pour les enfants ttiki trail), à travers la vallée des Aldudes, d’Urepel à Baigorri, dans un cadre naturel et préservé. L’Ultra Trail . Ttiki trail : trail pour les enfants.

5h à 9h30 : départ des bus devant le Collège Jean Pujo pour rallier le départ à Urepel

6h30 : départ de l’Euskal Trail (2×40 km) d’Urepel

7h30 – 8h30 – 9h30 et 10h30 : départs du Trail Gourmand (2x25km) d’Urepel

A partir de 9h45 : arrivée des 1ers concurrents du Trail Gourmand à Baigorri

A partir de 10h30 : arrivée des 1ers concurrents de l’Euskal Trail à Baigorri

18h : remise des prix au fronton de Baigorri, suivie d’une soirée festive et conviviale au mur à gauche.

Euskal Trails 2024 : courses de montagne au choix par équipes de 2 coureurs, sur 2 jours (et 1 pour les enfants ttiki trail), à travers la vallée des Aldudes, d’Urepel à Baigorri, dans un cadre naturel et préservé. L’Ultra Trail . Ttiki trail : trail pour les enfants.

5h à 9h30 : départ des bus devant le Collège Jean Pujo pour rallier le départ à Urepel

6h30 : départ de l’Euskal Trail (2×40 km) d’Urepel

7h30 – 8h30 – 9h30 et 10h30 : départs du Trail Gourmand (2x25km) d’Urepel

A partir de 9h45 : arrivée des 1ers concurrents du Trail Gourmand à Baigorri

A partir de 10h30 : arrivée des 1ers concurrents de l’Euskal Trail à Baigorri

18h : remise des prix au fronton de Baigorri, suivie d’une soirée festive et conviviale au mur à gauche.

.

Place du village

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Pays Basque