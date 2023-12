Marché Place Jean Nouguès Bordes, 11 mai 2024, Bordes.

Bordes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 08:00:00

fin : 2024-05-11 12:30:00

Chaque semaine, aux halles de Bordes, les commerçants et producteurs locaux vous proposent des produits de qualité : légumes, fruits, œufs, produits régionaux, volailles, miel, confiture, fromages, boucher, conserves, plats cuisinés, savons de Marseille, matelas sommiers et oreillers, vins fins, rôtisseur, ventes beignets, coucous tajine, biscuits artisanaux, pochettes faites main..

Place Jean Nouguès

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay