Concert Turbo Niglo Tardets-Sorholus, vendredi 1 mars 2024.

Concert Turbo Niglo Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Une expérience musicale dynamique et festive, une bougie d’allumage qui propulse les délires déjantés et planants des deux guitaristes. Sami Chaibi et Mike Davis font tout eux-mêmes, de la composition à la mise en scène, ils contrôlent les jeux de lumière, les vidéos et leurs effets scéniques, ce qui leur permet d’aborder leurs univers musical avec une liberté artistique totale et sans concession.

L’écriture de ce spectacle s’est faite dans l’esprit de la ligne directrice du groupe brouiller les pistes et casser les formats.

Guitares-percussion et autres machines électroniques sont désormais de la partie, et confortent la liberté sans concession avec laquelle les deux musiciens abordent leur musique.

À voir et à écouter d’urgence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01

Prefosta

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Turbo Niglo Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque