CONCERT TRIO DE JAZZ LOW NOISE TRIO Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Vosges

CONCERT TRIO DE JAZZ LOW NOISE TRIO Saint-Léonard, 26 mai 2022, Saint-Léonard. CONCERT TRIO DE JAZZ LOW NOISE TRIO place de l’Eglise Eglise Saint-Léonard

2022-05-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-26 place de l’Eglise Eglise

Saint-Léonard Vosges 12 EUR Concert des JMF délégation de Fraize dans le cadre de la semaine des arts.

Il feuillette les pages du grand livre du jazz, des grands standards intemporels en passant par la bossa nova, le blues, des adaptations de la chanson française.

Avec Philippe Mangenot au saxophone, Maxime Gérardin au piano et Philippe Gérardin à la guitare.

Réservations à l’Office de Tourisme de Fraize 03 29 50 43 75. +33 3 29 50 43 75 place de l’Eglise Eglise Saint-Léonard

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léonard, Vosges Autres Lieu Saint-Léonard Adresse place de l'Eglise Eglise Ville Saint-Léonard lieuville place de l'Eglise Eglise Saint-Léonard Departement Vosges

Saint-Léonard Saint-Léonard Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard/

CONCERT TRIO DE JAZZ LOW NOISE TRIO Saint-Léonard 2022-05-26 was last modified: by CONCERT TRIO DE JAZZ LOW NOISE TRIO Saint-Léonard Saint-Léonard 26 mai 2022 saint-léonard Vosges

Saint-Léonard Vosges